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Мирошниченко - о вызове в сборную: Я немного удивлен, эмоции переполняют
Эмоции только положительные
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.
– Насколько этот вызов стал неожиданным и приятным?
– Он действительно был неожиданным. Я уже возвращался из последнего матча домой, а главный тренер Руслан Ротань позвонил и сказал, что еду в сборную. Было приятно.
Это, наверное, такая мечта. Она сбылась. Будем дальше работать, жизнь покажет.
– Следующий матч национальной команды будет против Англии на "Уэмбли". Мечтали вообще сыграть на "Уэмбли"? Какие ожидания от этого матча?
– Это вообще одна из лучших сборных. Ожидания невероятны. Как сложится матч узнаем тогда, когда он пройдет. Ждем положительного результата. Сыграть на таком красивом стадионе – большая мечта.
– Что сказал Ротань, когда сообщил о вызове?
– Спросил, готов ли играть на "Уэмбли". Немножко посмеялись, и все. Поддержал меня, сказал, что ждет. Я немного удивлен, переполняют эмоции положительные. Это первый вызов, потому был очень рад, – рассказал Мирошниченко в комментарии YouTube-канала УАФ.
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