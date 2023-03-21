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Михайличенко: Ждем Реброва, назначение Ротаня – обдуманное решение
Назначать тренера на один матч...
uaf.ua
Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко еще раз заявил, что Ассоциация ждет, когда будет свободен коуч "Аль-Айна" Сергей Ребров, который в дальнейшем возглавит
"Руслан Ротань знает многих игроков. Да, мы ждем (Реброва - прим), а у Ротаня есть работа, которую он проводит в "Александрии". Брать тренера на одну игру....
Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение", – сказал Михайличенко.
Напомним, что Ребров должен приступить к работе со сборной после завершения контракта с "Аль-Айном" в июне.
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