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Михайличенко: Ждем Реброва, назначение Ротаня – обдуманное решение

Национальная сборная Украины
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Назначать тренера на один матч...

Михайличенко: Ждем Реброва, назначение Ротаня – обдуманное решение

uaf.ua

Новина українською

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко еще раз заявил, что Ассоциация ждет, когда будет свободен коуч "Аль-Айна" Сергей Ребров, который в дальнейшем возглавит национальную команду.

"Руслан Ротань знает многих игроков. Да, мы ждем (Реброва - прим), а у Ротаня есть работа, которую он проводит в "Александрии". Брать тренера на одну игру....

Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение", – сказал Михайличенко.

Напомним, что Ребров должен приступить к работе со сборной после завершения контракта с "Аль-Айном" в июне.

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В статье: Руслан Ротань Сергей Ребров Украина Алексей Михайличенко УАФ
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