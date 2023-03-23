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Сваток: Для каждого было бы особенно сыграть против Англии на Уэмбли
Потенциальный дебютант сборной Украины - о будущем матче
Фото: ВЗБІРНА
Защитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Сваток поделился ожиданиями от игры против Англии в отборе на Евро-2024.
— Играл ли с Матвиенко в паре? Я на 100 процентов сейчас не скажу, возможно в молодежной сборной. Но вместе в молодежке были.
— Взаимопонимание в такой ситуации легко находится?
— Думаю, что да.
— Какого ты мнения об англичанах?
— Очень сильная команда, много очень индивидуально сильных игроков, так что будет интересно с ними сыграть.
— У них есть такие скоростные ребята, как тот же Фоден, Сака, Кейн. Будешь просматривать их матчи, чтобы найти противодействие, или каким образом готовиться к таким серьезным форвардам?
— Всегда смотришь, они играют за топ-клубы. Я думаю, нам тренеры расскажут, что надо делать.
— Для тебя это такой своеобразный челлендж сыграть против Англии на "Уэмбли"? Что-то особенное в карьере.
— Думаю, для каждого было бы особенно сыграть против Англии на "Уэмбли", – сказал Сваток.
Матч Англия - Украины состоится в воскресенье, 26 марта и начнется в 19:00.
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