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Андрей Шевченко посетил спарринг сборной Украины с Брентфордом

Национальная сборная Украины
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Андрей Николаевич в тренде

Андрей Шевченко посетил спарринг сборной Украины с Брентфордом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил товарищеский матч национальной команды против "Брентфорда Б" (2:0).

Контрольная встреча прошла в Англии, сборная Украины сыграла в экспериментальном составе.

Спарринг был закрыт для болельщиков и СМИ.

Напомним, что 26 марта сборная Украины сыграет в Лондоне матч отбора Евро-2024 против Англии.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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