Национальная сборная Украины
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Андрей Шевченко посетил спарринг сборной Украины с Брентфордом
Андрей Николаевич в тренде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил товарищеский матч национальной команды против "Брентфорда Б" (2:0).
Контрольная встреча прошла в Англии,
Спарринг был закрыт для болельщиков и СМИ.
Напомним, что 26 марта сборная Украины сыграет в Лондоне матч отбора Евро-2024 против Англии.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
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