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Тренер Брентфорда: Для 17-летних парней было здорово сыграть против сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Получился такой себе междусобойчик

Тренер Брентфорда: Для 17-летних парней было здорово сыграть против сборной Украины

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Новина українською

Главный тренер "Брентфорда B" Нил Макфарлан, прокомментировал спарринг со сборной Украины (0:2).

"Для наших молодых игроков было невероятно сыграть против национальной сборной Украины, уникальный опыт. С первой команды мы взяли лишь двух игроков, а вся команда показала хороший футбол. Мы пропустили по голу в каждом тайме, а соперник в перерыве поменял почти всю команду. Первый после углового пропустили, это обидно. Возможно, в конце матча сказался более высокий класс соперника. Однако и свои моменты мы имели, горжусь ребятами.

Для 17-летних парней было здорово сыграть против того же Мудрика, который невероятен с мячом. Очень полезно в плане развития наших юных футболистов.

Мы очень рады принять сборную Украины здесь, на нашей базе. Мы знаем, через что сейчас проходят украинцы. Желаем им всего наилучшего", – сказал Макфарлан.

Напомним, что 26 марта сборная Украины проведет в Лондоне матч отбора Евро-2024 с Англией.

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В статье: Украина Брентфорд
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
24.03.2023 в 00:19
Ми дуже щасливі, що ви, хлопці, добре потренувалися :) Щось мені підказує, що наш тренер дасть схожий коментар після матчу с головною командою Англії.
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