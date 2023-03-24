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Тренер Брентфорда: Для 17-летних парней было здорово сыграть против сборной Украины
Получился такой себе междусобойчик
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Главный тренер "Брентфорда B" Нил Макфарлан, прокомментировал
"Для наших молодых игроков было невероятно сыграть против национальной сборной Украины, уникальный опыт. С первой команды мы взяли лишь двух игроков, а вся команда показала хороший футбол. Мы пропустили по голу в каждом тайме, а соперник в перерыве поменял почти всю команду. Первый после углового пропустили, это обидно. Возможно, в конце матча сказался более высокий класс соперника. Однако и свои моменты мы имели, горжусь ребятами.
Для 17-летних парней было здорово сыграть против того же Мудрика, который невероятен с мячом. Очень полезно в плане развития наших юных футболистов.
Мы очень рады принять сборную Украины здесь, на нашей базе. Мы знаем, через что сейчас проходят украинцы. Желаем им всего наилучшего", – сказал Макфарлан.
Напомним, что 26 марта сборная Украины проведет в Лондоне матч отбора Евро-2024 с Англией.
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