Тренер Брентфорда: Для 17-летних парней было здорово сыграть против сборной Украины

Главный тренер "Брентфорда B" Нил Макфарлан, прокомментировал спарринг со сборной Украины (0:2) .

"Для наших молодых игроков было невероятно сыграть против национальной сборной Украины, уникальный опыт. С первой команды мы взяли лишь двух игроков, а вся команда показала хороший футбол. Мы пропустили по голу в каждом тайме, а соперник в перерыве поменял почти всю команду. Первый после углового пропустили, это обидно. Возможно, в конце матча сказался более высокий класс соперника. Однако и свои моменты мы имели, горжусь ребятами.

Для 17-летних парней было здорово сыграть против того же Мудрика, который невероятен с мячом. Очень полезно в плане развития наших юных футболистов.

Мы очень рады принять сборную Украины здесь, на нашей базе. Мы знаем, через что сейчас проходят украинцы. Желаем им всего наилучшего", – сказал Макфарлан.