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Беланов: Извиняюсь перед английскими болельщиками, но сегодня победа нужна нам больше
Надеемся на лучшее
uaf.ua
Легендарный экс-форвард "Динамо" Игорь Беланов в интервью британским СМИ поделился ожиданиями от стартового матча отбора Евро-2024
"Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.
Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с войны на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на "Уэмбли".
Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось.
Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно", - сказал Беланов.
Напомним, что поединок Англия – Украина начнется сегодня в 19:00, UA-Футбол проведет
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