Беланов: Извиняюсь перед английскими болельщиками, но сегодня победа нужна нам больше

Легендарный экс-форвард "Динамо" Игорь Беланов в интервью британским СМИ поделился ожиданиями от стартового матча отбора Евро-2024 сборной Украины против Англии.

"Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.

Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с войны на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на "Уэмбли".

Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось.

Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно", - сказал Беланов.