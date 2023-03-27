  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Караваев: У нас еще будут большие шансы побеждать и набирать очки
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: У нас еще будут большие шансы побеждать и набирать очки

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник сборной Украины - о поражении от Англии

Караваев: У нас еще будут большие шансы побеждать и набирать очки

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2024 против Англии (0:2).

- Конечно, было тяжело играть против высококвалифицированных футболистов сборной Англии, но мы старались играть в свой футбол. Разбирали соперника и знали, как он будет действовать.

Читайте такжеСака забил Украине: Это был один из моих лучших голов - ВИДЕО

Гол (первый - прим.) получился таким, как они обычно играют. Была такая качественная передача, что мяч пошел по головам и никто не успел сыграть. Я хотел сыграть, но не попал по мячу.

Второй гол - это уже класс игрока. Пытались выходить вперед, чтобы создавать моменты, но было тяжеловато.

- Нет постоянного главного тренера. Как это воспринимают в команде?

- Ничего, мы все профессионалы своего дела. Это большой профессионализм - что Руслан Петрович согласился возглавить сборную. Если бы он не согласился, то кто бы пришел?

Возможно, не могут договориться с новым главным тренером, и именно на этот сбор поставили Руслана Петровича. Все были в восторге от того, что он нам предложил, какой тренировочный процесс был, атмосфера в команде - все было на высоком уровне.

- Отбор только начался. Группа очень тяжелая. Несмотря на поражение, поборемся ли за выход на Евро-2024?

- Конечно, поборемся. Всегда есть шансы, тем более сейчас только первая игра. Будет еще много матчей. Будем играть и номинально дома - конечно, хотелось бы сыграть в Украине...

У нас еще будут большие шансы, чтобы побеждать, добывать очки и выходить на Евро, — сказал Караваев.

Читайте такжеИван Яремчук о сборной Украины: Если концовки в организации атак нет, то победы не добьешься
По теме
yellow-arrow
“Англия уже может готовиться к чемпионату Европы”. Обзор британских СМИ после матча с Украиной
yellow-arrow
Зинченко: Тренер сказал, что мы должны верить в наш выход из группы
yellow-arrow
Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. В группе вторые с конца, но в плей-офф проходим
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Александр Караваев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не дармоед (Запорожье)
27.03.2023 в 09:14
Найкраще що ви вмієте,так це займатися піздежем.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.03.2023 в 08:41
Найгіршим був однозначно 70 млнний шматок лайна
Ответить
0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.03.2023 в 08:03
"Найкорисніший" гравець на ім'я "Нуль" з найкращим стилем гри "завжди пас назад" вирішив своїх 5 копійок вставити....
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде