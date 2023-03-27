Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. Сербия укрепляет лидерство в группе, освобождая место в плей-офф

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В (но есть возможность попасть и в плей-офф Дивизиона А). До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.

День не был насыщенным – ничего в очереди на плей-офф Дивизиона В Лиги наций не изменилось. Просто укрепила свои лидерские позиции в группе G Сербия. Победив Черногорию 2:0, она имеет шесть очков из шести возможных плюс преимущество в личных встречах с одним из конкурентов (матч был гостевым).

По потерянным очкам в этой группе от Сербии не отстает Венгрия (победила Болгарию 3:0).

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 23:55 27.03.2023:

Израиль; Босния и Герцеговина; Финляндия; Украина; Исландия; Норвегия

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.