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Национальная сборная Украины

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Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. Сербия укрепляет лидерство в группе, освобождая место в плей-офф

Национальная сборная Украины
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Следим за альтернативной возможностью выйти на чемпионат Европы 2024

Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. Сербия укрепляет лидерство в группе, освобождая место в плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В (но есть возможность попасть и в плей-офф Дивизиона А). До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.

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День не был насыщенным – ничего в очереди на плей-офф Дивизиона В Лиги наций не изменилось. Просто укрепила свои лидерские позиции в группе G Сербия. Победив Черногорию 2:0, она имеет шесть очков из шести возможных плюс преимущество в личных встречах с одним из конкурентов (матч был гостевым).

По потерянным очкам в этой группе от Сербии не отстает Венгрия (победила Болгарию 3:0).

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 23:55 27.03.2023:

  1. Израиль;
  2. Босния и Герцеговина;
  3. Финляндия;
  4. Украина;
  5. Исландия;
  6. Норвегия

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.

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В статье: Украина Лига Наций
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