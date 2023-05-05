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Стартовала продажа билетов на матч Германия – Украина
Товарищеская игра пройдет в июне в Бремене
Фото: пресс-служба УАФ
В пятницу, 5 мая стартовала продажа билетов на контрольный матч между национальными сборными командами Германии и Украины, который состоится 12 июня на стадионе "Везерштадион" в Бремене.
Для Германии это будет 1000-й матч в истории сборной. Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные с продажи билетов средства отправить в фонд DFB.
Процедура приобретения билета:
— перейдите по ссылке для выбора и покупки билета;
— один болельщик может купить до шести билетов;
— после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;
— на купленных билетах отображается имя одного заказчика;
— билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;
— для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Стоимость билета: фан-сектор - 25 евро (1 022 грн), места с ограниченным обзором - 18 евро (736 грн).
Отмечается, что для детей и младенцев также необходимо покупать билеты.
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