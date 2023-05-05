Стартовала продажа билетов на матч Германия – Украина

В пятницу, 5 мая стартовала продажа билетов на контрольный матч между национальными сборными командами Германии и Украины, который состоится 12 июня на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Для Германии это будет 1000-й матч в истории сборной. Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные с продажи билетов средства отправить в фонд DFB.

Процедура приобретения билета:

— перейдите по ссылке для выбора и покупки билета;

— один болельщик может купить до шести билетов;

— после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;

— на купленных билетах отображается имя одного заказчика;

— билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;

— для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Стоимость билета: фан-сектор - 25 евро (1 022 грн), места с ограниченным обзором - 18 евро (736 грн).

Отмечается, что для детей и младенцев также необходимо покупать билеты.