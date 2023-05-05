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Национальная сборная Украины

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Стартовала продажа билетов на матч Германия – Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Товарищеская игра пройдет в июне в Бремене

Стартовала продажа билетов на матч Германия – Украина

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В пятницу, 5 мая стартовала продажа билетов на контрольный матч между национальными сборными командами Германии и Украины, который состоится 12 июня на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Для Германии это будет 1000-й матч в истории сборной. Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные с продажи билетов средства отправить в фонд DFB.

Процедура приобретения билета:

— перейдите по ссылке для выбора и покупки билета;

— один болельщик может купить до шести билетов;

— после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;

— на купленных билетах отображается имя одного заказчика;

— билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;

— для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Стоимость билета: фан-сектор - 25 евро (1 022 грн), места с ограниченным обзором - 18 евро (736 грн).

Отмечается, что для детей и младенцев также необходимо покупать билеты.

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В статье: Украина Германия Национальная сборная Украины Национальная сборная Германии
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2023 в 12:02
надо ставить Кварцяного-Лужного а не тех кого хочет Павелко--от них хоть будет толк -наведут порядок в СбУ
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