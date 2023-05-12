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Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины – Источник
Названы сроки восстановления украинца после травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко получил травму, в результате которой выбыл до конца сезона.
Как сообщает Telegram-канал "ВЗБІРНА", 25-летний украинец пропустит ближайшие матчи сборной Украины. Источник отмечает, что футболист будет готов вернуться на поле только к началу следующей кампании.
Соответственно, Зинченко не поможет национальной команде в товарищеском поединке против Германии (12 июня) и двух играх квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
В текущем сезоне Александр Зинченко провел 33 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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