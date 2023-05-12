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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины – Источник

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Названы сроки восстановления украинца после травмы

Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины – Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко получил травму, в результате которой выбыл до конца сезона.

Как сообщает Telegram-канал "ВЗБІРНА", 25-летний украинец пропустит ближайшие матчи сборной Украины. Источник отмечает, что футболист будет готов вернуться на поле только к началу следующей кампании.

Соответственно, Зинченко не поможет национальной команде в товарищеском поединке против Германии (12 июня) и двух играх квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

В текущем сезоне Александр Зинченко провел 33 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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В статье: Украина Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
ВЗБІРНА

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Комментарии (2)
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Консул (Звягель )
12.05.2023 в 10:27
Погано
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RicoRico (Кривой Рог)
12.05.2023 в 10:42
Не самі сильні суперники. Може Шапаренко буде грати. Добре що в центрі поля гравців вистачає.
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