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"Он квалифицированный тренер". Маркевич пожелал успехов Реброву в сборной
Главный тренер "Карпат" - о будущем наставнике сине-желтых
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о вероятном назначении Сергея Реброва наставником сборной Украины.
"Хорошо, что у сборной есть тренер наконец-то. Квалифицированный тренер, имеет опыт. Это очень важно. Я желаю сборной только удачи.
Конечно, группа квалификации Евро-2024 очень сложная, но нужно пытаться выйти в финальный раунд и из такой группы.
Мои амбиции в сборной? Все нормально. Желаю Реброву только удачи, потому что это престиж государства. Пусть ему фартит", - сказал Маркевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, сегодня, 7 июня, УАФ официально представит нового главного тренера сборной Украины.
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