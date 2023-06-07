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"Он квалифицированный тренер". Маркевич пожелал успехов Реброву в сборной

Национальная сборная Украины
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Главный тренер "Карпат" - о будущем наставнике сине-желтых

"Он квалифицированный тренер". Маркевич пожелал успехов Реброву в сборной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился мыслями о вероятном назначении Сергея Реброва наставником сборной Украины.

"Хорошо, что у сборной есть тренер наконец-то. Квалифицированный тренер, имеет опыт. Это очень важно. Я желаю сборной только удачи.

Конечно, группа квалификации Евро-2024 очень сложная, но нужно пытаться выйти в финальный раунд и из такой группы.

Мои амбиции в сборной? Все нормально. Желаю Реброву только удачи, потому что это престиж государства. Пусть ему фартит", - сказал Маркевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сегодня, 7 июня, УАФ официально представит нового главного тренера сборной Украины.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Украина Карпаты (Львов)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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