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Ребров: Да, времени мало, но что делать. Должны работать в даты, которые у нас есть
Новый тренер сборной сразу же включается в работу
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Новоназначенный главный тренер
— Не слишком ли мало у вас времени, чтобы подготовить сборную Украины к ответственным поединкам?
– Да, времени мало. Но что с этим делать? Я предлагал начать сбор на день-два раньше, но сейчас это невозможно. Мы должны работать в даты, которые у нас есть.
— Впереди два официальных матча и контрольная игра против Германии. Как распределите силы на эти поединки?
– К сожалению, мы можем использовать только шесть замен. В этой игре было бы важно использовать 10, но есть как есть. Этот поединок очень важен для отношений Украины и Германии, для них это 1000-й матч в истории. Когда я увижу состояние игроков, тогда мы решим, кто и сколько минут будет играть.
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