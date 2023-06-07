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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Да, времени мало, но что делать. Должны работать в даты, которые у нас есть

Национальная сборная Украины
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Новый тренер сборной сразу же включается в работу

Ребров: Да, времени мало, но что делать. Должны работать в даты, которые у нас есть

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Новоназначенный главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от ближайших матчей команды.

— Не слишком ли мало у вас времени, чтобы подготовить сборную Украины к ответственным поединкам?

– Да, времени мало. Но что с этим делать? Я предлагал начать сбор на день-два раньше, но сейчас это невозможно. Мы должны работать в даты, которые у нас есть.

— Впереди два официальных матча и контрольная игра против Германии. Как распределите силы на эти поединки?

– К сожалению, мы можем использовать только шесть замен. В этой игре было бы важно использовать 10, но есть как есть. Этот поединок очень важен для отношений Украины и Германии, для них это 1000-й матч в истории. Когда я увижу состояние игроков, тогда мы решим, кто и сколько минут будет играть.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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Источник:
УАФ

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