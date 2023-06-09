Назначение Реброва вселяет уверенность. Анонс июньских матчей сборной Украины

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Германия, Северная Македония, Мальта – нас ждет интересный месяц. Тренерский штаб Сергея Реброва, детали его контракта и задачи, отсутствие лидера, шанс для двух новых нападающих – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:57 – Нельзя недооценивать важность спарринга с Бундестим;

04:42 – Северная Македония и Мальта – имеет ли Ребров право на осечку?

12:19 – Итак, новый тренер: долгие ожидания назначения и интригующие ожидания от назначения;

19:29 – Внезапно: Петраков vs Ребров;

27:10 – Заявка сборной на июньский сбор: выбор состава и схемы, вызов Ваната и Русина;

43:15 – А должен ли вообще Ребров выстраивать в Украине т. н. "институт сборных"?