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Назначение Реброва вселяет уверенность. Анонс июньских матчей сборной Украины
Нужны 6 очков, здесь и сейчас, а институт сборных – пока точно нет
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
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Германия, Северная Македония, Мальта – нас ждет интересный месяц. Тренерский штаб Сергея Реброва, детали его контракта и задачи, отсутствие лидера, шанс для двух новых нападающих – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:57 – Нельзя недооценивать важность спарринга с Бундестим;
04:42 – Северная Македония и Мальта – имеет ли Ребров право на осечку?
12:19 – Итак, новый тренер: долгие ожидания назначения и интригующие ожидания от назначения;
19:29 – Внезапно: Петраков vs Ребров;
27:10 – Заявка сборной на июньский сбор: выбор состава и схемы, вызов Ваната и Русина;
43:15 – А должен ли вообще Ребров выстраивать в Украине т. н. "институт сборных"?
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