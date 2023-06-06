  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорим о проблемах украинского футбола военного времени в частности

Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеВан Леувен, новый лидер Шахтера, дуэт Довбика и Пихаленка. Символическая сборная сезона УПЛ

Концентрированный подкаст – и весь посвящен УПЛ. Скандалы, кулуары и склоки – на месте. "Шахтер" впереди всей планеты УПЛ, "Днепр-1" бледен без лидеров, авторская "Заря" Ван Леувена, Шовковский – Лэмпард для "Динамо", "Полесье" может как выстрелить, так и неприятно удивить – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:30 – Целесообразность проведения чемпионата во время войны;

04:29 – Претендент всех обманул и не потянул гонку за золотом;

06:13 – "Шахтер" – мастер адаптации. "Горняки" уже знают свою планку на следующий сезон;

12:31 – СК "Днепр-1". Как идеолог Красников справится с уходом Довбика и Пихаленка?

18:08 – "Заря". Имеет ли место еврокубковая конспирология?

24:45 – Луческу остается в "Динамо" – на пользу киевскому клубу это не пойдет;

34:15 – "Ворскла" Скрипника ближе к ТОП-4 или т. н. группе "интересных" команд?

37:58 – "Александрия" Ротаня – голая испанская концепция;

40:15 – Пару слов о контратакующем "Кривбассе" Вернидуба;

42:15 – Еще немного про остальные команды + анонс переходных матчей;

46:08 – Приветствуем "Полесье" и "Оболонь" в УПЛ (много скепсиса);

54:33 – Украинский футбол во время войны и после нее – актуальный список задач для УАФ;

Читайте такжеВорскла забила с пенальти, назначенного за попадание в прижатую и скрытую руку. Этот гол помог полтавчанам пробиться в ЛК
Читайте такжеЮный беженец из Украины стал основным вратарем немецкой команды и выиграл Бундеслигу U-17

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Луческу намерен доработать до конца свой контракт с Динамо, - СМИ
yellow-arrow
Вацко: Ходят слухи, что Сидорчук летом может покинуть Динамо
yellow-arrow
Карпаты интересуются двумя игроками двух разных Металлистов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Артем Довбик Полесье (Житомир) Александр Пихаленок СК Днепр-1 УАФ Подкаст Лига конференций Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде