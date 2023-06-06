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Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд
Говорим о проблемах украинского футбола военного времени в частности
Фото: СК Дніпро-1
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Концентрированный подкаст – и весь посвящен УПЛ. Скандалы, кулуары и склоки – на месте. "Шахтер" впереди всей
планеты УПЛ, "Днепр-1" бледен без лидеров, авторская "Заря" Ван Леувена, Шовковский – Лэмпард для "Динамо", "Полесье" может как выстрелить, так и неприятно удивить – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:30 – Целесообразность проведения чемпионата во время войны;
04:29 – Претендент всех обманул и не потянул гонку за золотом;
06:13 – "Шахтер" – мастер адаптации. "Горняки" уже знают свою планку на следующий сезон;
12:31 – СК "Днепр-1". Как идеолог Красников справится с уходом Довбика и Пихаленка?
18:08 – "Заря". Имеет ли место еврокубковая конспирология?
24:45 – Луческу остается в "Динамо" – на пользу киевскому клубу это не пойдет;
34:15 – "Ворскла" Скрипника ближе к ТОП-4 или т. н. группе "интересных" команд?
37:58 – "Александрия" Ротаня – голая испанская концепция;
40:15 – Пару слов о контратакующем "Кривбассе" Вернидуба;
42:15 – Еще немного про остальные команды + анонс переходных матчей;
46:08 – Приветствуем "Полесье" и "Оболонь" в УПЛ (много скепсиса);
54:33 – Украинский футбол во время войны и после нее – актуальный список задач для УАФ;
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