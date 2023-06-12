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Дебют Реброва. Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
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Дебют Реброва. Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует товарищеский поединок между сборными Германии и Украины.

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Важный матч как для Бундестим, так и для "сине-желтых". 1000-й поединок в истории национальной сборной Германии припадет именно на встречу с Украиной. Сможет ли Сергей Станиславович Ребров удачно дебютировать и, соответственно, огорчить немцев? Кто выйдет в старте у гостевой команды? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 12 июня – в 18:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец

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В статье: Сергей Ребров Украина Германия Товарищеский матч спарринг Трансляция Аудио онлайн стрим
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