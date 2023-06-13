Хавбек сборной Германии: Хотелось бы выиграть, но 3:3 – это неплохой результат при таких обстоятельствах

Хавбек сборной Германии Йонас Хофманн прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче с Украиной (3:3).

"Мы позволили обеспокоить себя очень-очень ненужными голами, которые мы пропустили.

Хотелось бы выиграть, но 3:3 – это неплохой результат при таких обстоятельствах", - сказал Хофманн.