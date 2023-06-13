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Хавбек сборной Германии: Хотелось бы выиграть, но 3:3 – это неплохой результат при таких обстоятельствах
Сборная Германии отыгралась после 1:3
фото из свободных источников
Хавбек сборной Германии Йонас Хофманн прокомментировал ничью своей команды в
"Мы позволили обеспокоить себя очень-очень ненужными голами, которые мы пропустили.
Хотелось бы выиграть, но 3:3 – это неплохой результат при таких обстоятельствах", - сказал Хофманн.
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Источник:DFB
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