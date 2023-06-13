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Хавбек сборной Германии: Хотелось бы выиграть, но 3:3 – это неплохой результат при таких обстоятельствах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная Германии отыгралась после 1:3

Хавбек сборной Германии: Хотелось бы выиграть, но 3:3 – это неплохой результат при таких обстоятельствах

фото из свободных источников

Новина українською

Хавбек сборной Германии Йонас Хофманн прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче с Украиной (3:3).

"Мы позволили обеспокоить себя очень-очень ненужными голами, которые мы пропустили.

Хотелось бы выиграть, но 3:3 – это неплохой результат при таких обстоятельствах", - сказал Хофманн.

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В статье: Украина Германия Йонас Хофманн
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Источник:
DFB

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