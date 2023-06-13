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Киммих: Пропустили от Украины дурацкие голы
Лидер сборной Германии - о ничьей в спарринге
Фото: dfb.de
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих дал комментарий после ничьей в товарищеском матче с Украиной (3:3).
"Мы начали игру очень хорошо. Все было отлично, быстро забили гол, но затем пропустили два дурацких мяча. Потом счет стал 1:3 после еще одной простой ошибки. Это именно то, что нам нужно прекратить делать в следующих матчах.
"В конце, к счастью, мы вознаградили себя двумя голами", — приводит слова Киммиха официальный сайт Немецкого футбольного союза.
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