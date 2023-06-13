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Киммих: Пропустили от Украины дурацкие голы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Лидер сборной Германии - о ничьей в спарринге

Киммих: Пропустили от Украины дурацкие голы

Фото: dfb.de

Новина українською

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих дал комментарий после ничьей в товарищеском матче с Украиной (3:3).

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"Мы начали игру очень хорошо. Все было отлично, быстро забили гол, но затем пропустили два дурацких мяча. Потом счет стал 1:3 после еще одной простой ошибки. Это именно то, что нам нужно прекратить делать в следующих матчах.

"В конце, к счастью, мы вознаградили себя двумя голами", — приводит слова Киммиха официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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В статье: Украина Германия Йозуа Киммих
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Источник:
dfb.de

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