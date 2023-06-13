Киммих: Пропустили от Украины дурацкие голы

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих дал комментарий после ничьей в товарищеском матче с Украиной (3:3).

"Мы начали игру очень хорошо. Все было отлично, быстро забили гол, но затем пропустили два дурацких мяча. Потом счет стал 1:3 после еще одной простой ошибки. Это именно то, что нам нужно прекратить делать в следующих матчах.

"В конце, к счастью, мы вознаградили себя двумя голами", — приводит слова Киммиха официальный сайт Немецкого футбольного союза.