Северная Македония – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 3-го тура квалификации на ЕВРО-2024 между сборными Северной Македонии и Украины.

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Спарринг с Германией позади, теперь – полная концентрация на тех поединках, где важен результат. Подопечные Реброва находятся в непростой группе, в ней уже лидируют Англия и Италия, поэтому Северную Македонию и Мальту нужно уверенно побеждать. Сумеют ли "сине-желтые" добыть три очка в Скопье? Какую тактику предложит новый тренер Украины? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 16 июня – в 21:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец