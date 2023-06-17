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Перерыв как точка отсчета. Украина спасла матч с Македонией благодаря корректуре Реброва
Аудиомнение #218
Фото – Getty Images, дизайн – dmhpkl
Обсуждаем поединок между Северной Македонией и Украиной. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Вот это ремонтада! Важная и необходимая победа сборной Украины вышла еще и волевой. Что изменилось во втором тайме? Почему команда Реброва так плохо сыграла в первом? Моментами отдаем должное сопернику, хвалим и ругаем Мудрика, ищем на поле Довбика, внезапно отмечаем Малиновского – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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