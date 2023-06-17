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Национальная сборная Украины

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Перерыв как точка отсчета. Украина спасла матч с Македонией благодаря корректуре Реброва

Национальная сборная Украины
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Аудиомнение #218

Перерыв как точка отсчета. Украина спасла матч с Македонией благодаря корректуре Реброва

Фото – Getty Images, дизайн – dmhpkl

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Северной Македонией и Украиной. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте такжеПровал первого тайма шокировал. Во втором Украине помогли новые игроки, но переродились и те, кто был на поле от начала

Вот это ремонтада! Важная и необходимая победа сборной Украины вышла еще и волевой. Что изменилось во втором тайме? Почему команда Реброва так плохо сыграла в первом? Моментами отдаем должное сопернику, хвалим и ругаем Мудрика, ищем на поле Довбика, внезапно отмечаем Малиновского – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Македония Мальта Руслан Малиновский Артем Довбик Николай Матвиенко Виктор Цыганков Александр Тымчик Михаил Мудрик Георгий Судаков Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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