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Национальная сборная Украины

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Забарный: Я счастлив, что забил первый мяч за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок ценит новый опыт

Забарный: Я счастлив, что забил первый мяч за сборную Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 с Северной Македонией (3:2).

"Это важная победа, важные три очка. Я счастлив, что забил первый мяч за сборную Украины. Для меня это тоже очень важно. Я смог помочь команде и потому очень рад. Мне уже пришло много поздравлений от жены и родных. Конечно. , это приятно, поэтому спасибо всем за поддержку.

Однако это был трудный матч. Первый тайм мы слегка провалили, но в перерыве собрались в раздевалке и определили ошибки. В результате вышли на второй тайм с совсем другим настроением и улучшили игру. Начали больше атаковать и спокойно контролировать мяч.

Конечно, приятно отыграться, уступая два мяча, да еще и потом получить конечный успех. Это важно для всего нашего народа, обладающего и силой, и духом. Надеюсь, что такие победы дают надежду всем украинцам", - сказал Илья Забарный.

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Украины Борнмут Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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