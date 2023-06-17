Забарный: Я счастлив, что забил первый мяч за сборную Украины

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 с Северной Македонией (3:2).

"Это важная победа, важные три очка. Я счастлив, что забил первый мяч за сборную Украины. Для меня это тоже очень важно. Я смог помочь команде и потому очень рад. Мне уже пришло много поздравлений от жены и родных. Конечно. , это приятно, поэтому спасибо всем за поддержку.

Однако это был трудный матч. Первый тайм мы слегка провалили, но в перерыве собрались в раздевалке и определили ошибки. В результате вышли на второй тайм с совсем другим настроением и улучшили игру. Начали больше атаковать и спокойно контролировать мяч.

Конечно, приятно отыграться, уступая два мяча, да еще и потом получить конечный успех. Это важно для всего нашего народа, обладающего и силой, и духом. Надеюсь, что такие победы дают надежду всем украинцам", - сказал Илья Забарный.