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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Остается только поверить, что домучили бы и без такого второго пенальти. Обзор матча Украина – Мальта

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Аудиомнение #219

Остается только поверить, что домучили бы и без такого второго пенальти. Обзор матча Украина – Мальта

Фото – Getty Images, дизайн – dmhpkl

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между сборными Украины и Мальты. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

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Называем две возможные причины провальной игры Матвиенко в рамках июньских матчей. Вновь хвалим Реброва – за хорошую работу в перерыве, замены и ротацию. Объясняем, почему сборная так мучилась в этом поединке. Интеллект Буяльского, налет Ваната на голкипера, сомнительный второй пенальти – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Мальта Виталий Буяльский Артем Довбик Николай Матвиенко Виктор Цыганков Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Владислав Ванат Подкасты UA-Футбол отбор на Евро-2024
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