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Остается только поверить, что домучили бы и без такого второго пенальти. Обзор матча Украина – Мальта
Аудиомнение #219
Фото – Getty Images, дизайн – dmhpkl
Обсуждаем поединок между сборными Украины и Мальты. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Называем две возможные причины провальной игры Матвиенко в рамках июньских матчей. Вновь хвалим Реброва – за хорошую работу в перерыве, замены и ротацию. Объясняем, почему сборная так мучилась в этом поединке. Интеллект Буяльского, налет Ваната на голкипера, сомнительный второй пенальти – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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