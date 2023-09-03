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Вместе с Ярмоленко. Игроки Шахтера и Динамо прибыли в лагерь сборной Украины во Вроцлаве
Андрей все-таки присоединился к команде
Фото Павла Кубанова - УАФ
Как сообщала Украинская ассоциация футбола, национальная команда Украины начала свой сентябрьский сбор 3 сентября в польском Вроцлаве.
Первыми в город прибыли футболисты "Шахтера". Они прилетели в аэропорт.
Впоследствии – уже в гостиницу – прибыли игроки "Динамо". В том числе вместе с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко, участие которого в сентябрьских матчах было под вопросом из-за повреждения.
"Сине-желтые" будут готовиться к следующим матчам в пригороде Вроцлава. На 9 сентября запланирован поединок подопечных Реброва против сборной Англии на "Тарчинской Арене". 12 сентября Украина сыграет с Италией в Милане.
В общей сложности Ребров сначала вызвал на этот сбор 25 футболистов. Впоследствии он также пригласил в сборную Александра Караваева.
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