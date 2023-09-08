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Шелепницкий: На свой первый матч в истории сборная Украины выходила в форме Интера
В ФФУ тогда царил страшный финансовый кризис
фото из свободных источников
Первый капитан
– Говорят, что тогда у сборной не было денег и организационные вопросы были не на уровне?
– В ФФУ царил страшный финансовый кризис. На первый матч нашей национальной команды вообще ничего не было.
– То есть, никаких денег за первую игру сборной вам тогда не заплатили?
- Не помню, чтобы был разговор о каких-то там деньгах. Чтобы вы понимали, нам после того матча даже не позволили оставить себе на память футболки.
– Что, так ничего и не осталось у вас от того матча?
– Костюмы нам оставили и я свой до сих пор держу как реликвию. Я к тренерам подходил к администратору сборной, говорил им: "Это первый матч сборной, эта форма историческая, давайте ее раздадим футболистам". На что был ответ, что нам в этой форме придется с кем еще играть. Турнир намечался в Штатах. Никто не думал тогда вообще, что это история для нашей национальной команды. Возможно, что-то можно было бы в музей отдать. Не знаю, остались ли эти футболки хоть у кого.
– Это правда, что те футболки были копией тех, в которых играл миланский "Интер"?
- Именно так, это была форма "Интера" – где-то они ее закупили. Футболки желтого цвета, с голубенькими вставочками, похожими на наш флаг.
– На них эмблема миланского "Интера" была?
- На футболках не помню, а вот на костюмах, если срезать эмблему ФФУ, нашитую сверху, то действительно будет герб Интера.
– Возможно, вам оставили на память капитанскую повязку?
– Нет. Ее тоже забрал администратор.
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