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Шелепницкий: На свой первый матч в истории сборная Украины выходила в форме Интера

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

В ФФУ тогда царил страшный финансовый кризис

Шелепницкий: На свой первый матч в истории сборная Украины выходила в форме Интера

фото из свободных источников

Новина українською

Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий, который выводил национальную команду на первый, исторический матч против Венгрии в Ужгороде (29 апреля 1992, 1:3), рассказал об условиях, в которых тогда жила ФФУ и сама команда.

– Говорят, что тогда у сборной не было денег и организационные вопросы были не на уровне?

– В ФФУ царил страшный финансовый кризис. На первый матч нашей национальной команды вообще ничего не было.

– То есть, никаких денег за первую игру сборной вам тогда не заплатили?

- Не помню, чтобы был разговор о каких-то там деньгах. Чтобы вы понимали, нам после того матча даже не позволили оставить себе на память футболки.

– Что, так ничего и не осталось у вас от того матча?

– Костюмы нам оставили и я свой до сих пор держу как реликвию. Я к тренерам подходил к администратору сборной, говорил им: "Это первый матч сборной, эта форма историческая, давайте ее раздадим футболистам". На что был ответ, что нам в этой форме придется с кем еще играть. Турнир намечался в Штатах. Никто не думал тогда вообще, что это история для нашей национальной команды. Возможно, что-то можно было бы в музей отдать. Не знаю, остались ли эти футболки хоть у кого.

– Это правда, что те футболки были копией тех, в которых играл миланский "Интер"?

- Именно так, это была форма "Интера" – где-то они ее закупили. Футболки желтого цвета, с голубенькими вставочками, похожими на наш флаг.

– На них эмблема миланского "Интера" была?

- На футболках не помню, а вот на костюмах, если срезать эмблему ФФУ, нашитую сверху, то действительно будет герб Интера.

– Возможно, вам оставили на память капитанскую повязку?

– Нет. Ее тоже забрал администратор.

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В статье: Украина Юрий Шелепницкий
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Комментарии (1)
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gulfstream
08.09.2023 в 00:49
Що сказати, креативу було більше у минулому столітті)
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