На матче Украина - Англия ожидается аншлаг

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о ситуации вокруг подготовки к матчу отбора Евро-2024 Украина - Англия.

"К сожалению, в очередной раз сборная Украины не может сыграть дома, но спасибо Польше за то, что она снова становится для нас родным домом! Не буду раскрывать все карты, но во время матча будут организованы акции благодарности нашим польским друзьям — и это лишь один из способов передать наши теплые чувства полякам за помощь!

Уже можно говорить о том, что на стадионе во Вроцлаве во время нашего поединка с англичанами ожидается аншлаг. Квота Англии в 3 500 билетов выкуплена уже давно, также подходит к концу и продажа других билетов: по состоянию на утро пятницы их было продано 35 000. Каждый, кто займет место на трибунах, получит национальный флаг Украины — это поможет создать для нашей сборной атмосферу. домашний матч.

Уже по традиции часть мест будет выделена для детей-переселенцев из регионов Украины, где идут боевые действия. И именно эти детишки будут выводить футболистов на поле. Почетными гостями на трибунах будут также наши защитники, проходящие реабилитацию после ранений в Польше и Германии, члены семей наших погибших героев…

Перед поединком национальных сборных запланирован футбольный матч между болельщиками Украины и Англии. Кроме того, во Вроцлаве с помощью УАФ под эгидой Херсонской областной ассоциации футбола и Ассоциации футбола АР Крым и г. Севастополя будет организован благотворительный турнир "Херсонщина и Крым — это Украина", в котором примут участие 16 команд, сформированных из проживающих в Польше украинцев. Матчи турнира пройдут рядом со стадионом, где сыграют национальные команды, поэтому все участники также займут места на трибунах во время поединка Украина – Англия, чтобы поддержать команду Сергея Реброва", – сказал Костюченко.