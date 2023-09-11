Шелепницкий: Скелет первой сборной Украины был из Черноморца

Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий, который выводил национальную команду на первый, исторический матч против Венгрии в Ужгороде (29 апреля 1992, 1:3), рассказал о том, как проходил этот матч.

– Вы участник первого матча сборной Украины, причем, вывели ее на поле в качестве капитана. Какие воспоминания у вас остались о матче?

– Такой подготовки, как сейчас проводит наша национальная команда, у нас к матчу с Венгрией не было. Тогда только формировалась новая Федерация футбола Украины, и для того чтобы она была принята в УЕФА и ФИФА, нужно было с чего-то стартовать. Сформировать команду, найти соперника и сыграть официальную игру, а дальше уже идти по тому сценарию, который предусмотрен для любой сборной (3 июля 1992 года на конгрессе ФИФА Украина была принята к постоянным членам, – прим.).

Читайте также Шелепницкий: На свой первый матч в истории сборная Украины выходила в форме Интера

- Почему весь скелет команды на первый матч был из "Черноморца"? Говорят, вам не очень радовались в Киеве?

- Главным тренером сборной назначен Виктор Прокопенко, который в то время возглавлял еще и "Черноморец". Как вы думаете, на кого тренер будет возлагать надежды при формировании состава команды, которая должна сыграть ответственный матч, буквально за неделю? Конечно, в этой ситуации Прокопенко опирался на исполнителей, которых он хорошо знал. Тех, кого он видел каждый день, с кем работал.

Да, скелет был из "Черноморца", но там все же были и Лужный, и Саленко, и Ковалец, которые представляли "Динамо". Из "Шахтера" был Щербаков, из "Днепра" – Беженар.

Собирали нас спешно в Конча-Заспе, кажется за ночь до игры. Помню, мы отыграли тур в чемпионате и сразу направились в Киев. Там переночевали, утром провели тренировки, сели на самолет – АН-24 и улетели в Ужгород. Еще раз переночевали и вышли на игру.

– Какие остались впечатления по самой игре?

– Команда у венгров была лучше подготовлена к матчу. Они были сыграны, ведь много времени тренировались вместе. До сих пор помню их десятый номер Лайоша Детари с техникой Марадоны (лучший футболист Венгрии – 1985, Греции – 1989 и Швейцарии – 1994 год, – прим.). Йожеф Киприх, который нам в том матче забил два мяча, играл тогда в "Фейеноорде". А мы собрались в первый раз.

Было желание, много беготни, но не того, чего нужно на том уровне. Сейчас очень горжусь, что я был капитаном в том историческом матче. Кстати, мог стать автором первого гола в истории сборной.

- Расскажите об этом эпизоде.

– Вышел на ударную позицию, получил мяч. До ворот было метров 18, и времени на раздумья не было, поэтому поддел мяч под правую – рабочую ногу и пробил. К сожалению, мяч попал в штангу. Приблизительно шла 12-я минута матча.

– Все могло завершиться иначе… А что за история была с назначением капитана? Это правда, что Юрий Никифоров отказался от почетной миссии?

– Правда. Прокопенко предложил Юрию быть капитаном в этом матче, тот ответил отказом. Не знаю причин, ведь я с Никифоровым на эту тему никогда не разговаривал. Ну, отказался человек, возможно, тогда он уже держал запасной вариант как игрок сборной России. Мечтал о перспективе сыграть на чемпионате мира (с 1993 по 2002 год играл за сборную России 59 игр, 6 забитых мячей, – прим.). Никифоров вскоре уехал в Россию, затем в Испанию. Живёт за границей уже много лет.