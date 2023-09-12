Кравченко: Судаков - ключевой игрок сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера Александрии Сергей Кравченко проанализировал игру нашей главной команды против Англии (1:1).

- Если мы достигли результата, значит план на игру сработал. Да, это была более защитная игра. Но мы играли против Англии. И мало позволили создать сопернику.

- Лишь один удар в створ ворот. Это нормально? И есть ли у нас план Б на случай, если пропустим первыми?

- Хороший вопрос. После игры на "Уэмбли" было много критики, что мы мало пробили и на этот раз пробили мало. Но в футболе ключевое - это результат. Когда он есть, все остальное не имеет значения. Да, всегда хочется большего. Но ничья с Англией - это хороший результат.

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- Пропущенный гол - индивидуальная ошибка Миколенко?

- Можно так сказать. Хотя он все видел и контролировал. Но на какой-то метр ошибся в выборе позиции.

- Кто-то из игроков или какое-то звено заслужили критику?

- Никогда не считаю нужным разделять команду и кого-то критиковать отдельно. То, что сыграли хорошо в обороне - заслуга не только линии защиты, а всей команды, начиная с Яремчука, который хорошо перемещался и все выполнял. И дальше и Мудрик, и Цыганков, и все игроки атакующей группы хорошо действовали на оборону. Так же и об атаке. Нельзя говорить, что мало созданных моментов - это плохая игра Мудрика, Судакова, Цыганкова или Яремчука.

- Чья игра понравилась больше всего?

- Бущан, Зинченко, Судаков. Пока у Судакова были силы, ведь он немало пропустил после операции, он был очень полезным. Вообще, считаю, что это ключевой игрок нашей сборной и всего чемпионата. Возможно, даже лучший игрок, - сказал Кравченко.