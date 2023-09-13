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Национальная сборная Украины

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Владислав Ващук: После игры с Англией наши сборники недовосстановились

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Судьба второго места в группе С может решиться в последнем туре

Владислав Ващук: После игры с Англией наши сборники недовосстановились

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Впечатлениями о вчерашнем поединке отборочного цикла ЧЕ-2024, в котором встречались Италия и Украина (2:1), с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший защитник киевского "Динамо", "Черноморца", "Львова", "Волыни" и сборной Украины Владислав Ващук.

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- Первые полчаса матча украинская команда вообще играла без мяча, - начинает комментарий специалист. – Наши ребята старались, однако им было трудно что-то противопоставить итальянцам, ведь они бежали и бежали. У меня такое впечатление, что футболисты сборной Украины недовосстановились. Два матча на высоком уровне, да еще с сильными соперниками, трудно сыграть за такой короткий период - не готовы ребята физически.

– По сравнению с поединком с Англией вчера в стартовом составе вместо Михаила Мудрика и Романа Яремчука на поле вышли Андрей Ярмоленко и Артем Довбик. Как вы думаете, чем эти замены обусловлены?

– Трудно сказать. Сергей Ребров сделал их, исходя из состояния игроков или же из тактических соображений. Наверное, дал возможность начать игру тем, кто был посвежее.

Владислав Ващук: После игры с Англией наши сборники недовосстановились - изображение 1

- После вчерашних матчей в группе С сразу у трех сборных – Италии, Украины и Северной Македонии стало по 7 очков (у первой из этих команд, правда, на одну игру меньше). Как считаете, главная борьба за второе место развернется между итальянцами и украинцами?

– Да. Ведь набравшая уже 13 очков Англия, как по турнирному положению, так и по игре, можно сказать, уже решила вопрос своего выхода в финальную часть соревнований с первого места. Теперь нашу сборную ожидает принципиальное заочное соперничество с Италией.

- Плюсом в этом противостоянии есть тот факт, что с командой Лучано Спалетти сборная Украины еще должна сыграть на условно своем поле. По иронии судьбы, этот матч станет заключительным в группе, поэтому его значение может приобрести характер "Пан или пропал"…

– Разумеется, нужно будет тщательно готовиться. Если есть шанс, то нужно драться до последнего.

Фото - UA-Футбол

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В статье: Украина Владислав Ващук
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Источник:
UA-Футбол

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