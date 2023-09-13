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Чижевский: Даже не вспомню, когда наша сборная была так беспомощна, как в первом тайме матча с Италией
Первый тайм мы действительно провалили
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок национальной сборной Украины Александр Чижевский высказал свое мнение относительно матча отбора Евро-2024, в котором подопечные Сергея Реброва
- Если откровенно, то даже не вспомню, когда наша сборная была так беспомощна, как вчера в первом тайме. Прежде всего, гости проигрывали итальянцам в скорости, как беговой, так и в принятии решений.
– Но ведь на прошлой неделе итальянцы ничем не поразили в поединке не с топ-сборной – Северной Македонией.
– Значит, новому тренеру Лучано Спаллетти удалось достучаться до подопечных. Итальянцы произвели сильное впечатление своей мобильностью, хотя раньше делали ставку на контроль мяча при позиционном наступлении.
– Такой провал до перерыва можно объяснить тем, что украинцы не сумели как следует восстановиться после изнурительного противостояния с англичанами?
– Похоже, что да. Заметно сдали игроки опорной зоны, не успевавшие за перемещениями визави.
– Падение Судакова, которое стоило украинцам пропущенного гола, это несчастный случай?
– Здесь всего понемногу. Есть вина и игрока, которому нужно было более тщательно отнестись к выбору бутс.
– Счет соответствует течению событий на поле?
– Да нет, у итальянцев были все шансы, как говорится, "закрыть" матч еще до перерыва. В нескольких эпизодах гостям откровенно повезло.
– Неужели во вчерашней игре украинцев был только негатив?
– По-моему, в перерыве Сергею Реброву все же удалось настроить подопечных на более активную игру в отборе и моментами даже удавалось диктовать условия. Хотя до голевых моментов дело не доходило. И если откровенно, то на второй гол наши не наиграли. На мой взгляд, если бы у украинцев был еще один день на восстановление, все было бы иначе. В Милане желания было, а ноги не бежали.
– Шансы пробиться напрямую на Евро-2024 в Германии еще остались?
– Шансы всегда есть, только, конечно, при условии, что украинцы в дальнейшем не будут играть так бездарно, как вчера в первом тайме.
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