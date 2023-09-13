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Буряк: Сборной Украины пора взрослеть
В матче с Италией замены не сыграли, не было толку и от наших контратак
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался относительно игры нашей национальной команды в матче отбора Евро-2024 против Италии (1:2).
"Поединок с Англией отнял у наших футболистов много сил. Часто так бывает, что вторая подряд игра со сложным соперником хуже предыдущей. Надо признать — Италия имела преимущество и победила заслуженно.
Итальянцы по мастерству выше наших игроков. Плюс сборная Италии выступала дома, да еще и после неудачного предыдущего матча, поэтому деваться им было некуда. Важно, что наша команда может играть против любой сборной, у нас много качественных исполнителей, но есть и те, кому пока выдаются слишком завышенные авансы.
Меня удивил такой прессинг итальянцев. Спаллетти сменил на этот поединок стольких исполнителей, а команда сыграла в столь хороший футбол! Мне понравилась игра Дзаньоло, Бареллы и Фраттези. И вся линия обороны сборной Италии отлично справилась с нашими пассивными атаками. Да, безусловно, в моменте с голом Ярмоленко были ошибки, и этот забитый мяч повысил интригу, однако в целом итальянцы создали много голевых эпизодов, и в перекладину попали, и Бущан столько выручал гостей. Италия была очень мобильна и с большим запасом мастерства.
Надо похвалить Забарного, Бущана и Ярмоленко. Отмечу, что замены в нашей команде были неудачными. Никто из вышедших по ходу игры не усилил ее. И если Буяльскому и Ванату просто не хватило времени, Мудрик и Яремчук не смогли себя проявить. Вообще отмечу, что нашей команде пора взрослеть, ведь одной нормальной контратаки за весь матч — мало. С Англией это прошло, а вот с Италией — нет. Кроме того, мы проиграли все стандарты, и все, что выполняли из стандартов итальянцы, было небезопасно.
Окончательно все решится только в матче Украина — Италия. До этого, конечно, каждая команда рискует где-нибудь потерять драгоценные баллы. Те же итальянцы будут еще играть с Англией... Так что, ждем интриги", - сказал Буряк.
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