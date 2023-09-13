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Шелаев: Ошибку Судакова никто не объяснит, переживать Георгий будет долго

Национальная сборная Украины
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Однако результат для нашей команды мог быть и хуже

Шелаев: Ошибку Судакова никто не объяснит, переживать Георгий будет долго

Фото: УАФ

Новина українською

Экс-футболист сборной Украины Олег Шелаев порассуждал о событиях матча отбора Евро-2024 с Италией (1:2).

— В своей истории сборная Украины ни разу не обыгрывала сборную Италии. С чем вы это связываете? Ведь тех же французов или англичан мы побеждали…

— Давайте так: Францию с Англией мы нечасто обыгрывали. С Италией всем сборным играть сложно. Наш вчерашний соперник – тактически классный оппонент, у которого всегда мастеровитые футболисты играют. Лично я в своей карьере дважды играл против итальянской сборной, и два раза наша сборная проигрывала. Италия первой забивала, и затем с ними становилось играть еще сложнее. Они дают мало пространства сопернику и перекрывали все свободные зоны. Противостоять Пирло, Гаттузо, Бонуччи – чрезвычайно сложно было. Это были звезды, но они не чурались черновой работы. И в то же время, итальянцы всегда красиво играли.

— Как объясните первый пропущенный гол? Судаков упал на газон, потерял мяч, и хозяева через две секунды уже праздновали успех.

— Это никто не объяснит. Тяжелый эпизод для нашей сборной и непростой момент для Судакова. Думаю, что переживать Георгий будет долго. Через несколько минут Судаков поменял бутсы. Все произошло в фатальном месте. Ведь, согласитесь, потеряй мяч Судаков возле чужой штрафной, все сказали бы – поскользнулся. А так…

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— Вскоре хозяева матча забили вновь. И опять гол возник из ниоткуда, прострел, рикошет и удар. Из лучших ситуаций итальянцы не забивали, а тут так получилось. Почему не смогли предотвратить второй гол Италии?

— Атака хозяев проходила на скорости. Они быстро доставили мяч в нашу штрафную и он поменял направление из-за рикошета. В такие моменты защитники должны предугадывать ситуацию. Нападающим легче, вот и Фраттези свой шанс использовал.

— Если вспоминать историю, то сборная Италии выигрывая со счетом 2:0 практически всегда побеждает. Вот и мы не смогли сыграть вничью, что было бы для нас оптимальным на этот день…

— Если оценивать весь поединок, то счет в итоге оказался нормальным. Проиграли 1:2 в борьбе. Смотря, как начали хозяева, все подумали, что все может закончиться страшнее для нас. В первом тайме сборная Украины никак не могла на равных противостоять сопернику. Игра нашей сборной навевала на грустные мысли. Понятно, что поражение есть поражение, но это далеко не худший результат. Может быть, очные встречи Италии и Украины все и решат в борьбе за второе место. Каждой гол важен.

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В статье: Олег Шелаев Украина Италия Георгий Судаков
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Источник:
Sport Arena

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