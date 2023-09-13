Федецкий: Несмотря на результат, от игры сборной Украины у меня только положительные эмоции

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал игру сборной Украины в матчах отбора к Евро-2024, в которых национальная команда сыграла вничью 1:1 с Англией и уступила 1:2 Италии.

– Артем, какие у вас были ожидания перед матчами нашей сборной с англичанами и итальянцами, и как они отразились после добытого результата?

– Сравнивая две игры, на мой взгляд, с британцами украинцам было гораздо легче играть, чем с Италией. У итальянцев тактика с более тягучим футболом, с ними довольно непросто играть. Конечно, надо было брать по максимуму очков в обоих матчах.

– Какими Вам видятся турнирные перспективы сборной Украины в следующих матчах группового этапа?

– Несмотря на заработанное одно очко в двух матчах, шансы на выход из группы сохраняются. Нам надо в следующих матчах брать по максимуму. Перспективы остаются довольно неплохие. Сейчас не будем считать очки и смотреть, кому с кем играть. Считать будем в конце турнира.

– Кого из украинских игроков Вы бы могли выделить в этих двух матчах?

– Зинченко круто сыграл в первом матче. Мотор команды. Мне понравилась игра Судакова, несмотря на ошибку, которая там привела к пропущенному мячу. Но все же Судаков - один из лидеров команды. Жаль, что Ярмоленко играл не в оптимальной своей форме. В общем, рисунок игры, на мой взгляд, был целостным.

Сборная сыграла два тяжелых матча против грандов мирового футбола, показала довольно приличную игру. Поэтому, я думаю, что можно смело добавлять эти матчи себе в актив.

– Несколько слов о Сергее Реброве. Как изменилась сборная при нем?

– Команда играет в хороший футбол с Ребровым. Лично мне сборная Реброва нравится, есть характер, есть целостный рисунок игры. Команда показала это в матчах отбора к Евро. Я буду болеть и поддерживать команду, и буду объективно оценивать игру. После матчей с Англией и Италией, несмотря на результат, у меня только положительные эмоции. Конечно, есть над чем работать, но в целом команда демонстрирует неплохой футбол.