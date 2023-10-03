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Цыганкова не будет. Ребров довызвал на октябрьские матчи сборной Пихаленка

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная Украины в октябре сыграет с Северной Македонией и Мальтой

Цыганкова не будет. Ребров довызвал на октябрьские матчи сборной Пихаленка

Скриншот: УАФ

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В связи с повреждением Виктора Цыганкова, который не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах, главный тренер сине-желтых Сергей Ребров перевел из резервного списка в основной полузащитника "Днепра-1" Александа Пихаленка.

Напомним, что наша национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14 числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17-го октября команда сыграет на выезде с Мальтой.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

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В статье: Украина Александр Пихаленок Виктор Цыганков Жирона СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
03.10.2023 в 16:31
даеш булецу он снйчас в центре за любого сыграет
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Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 16:16
Капец...Без цыгана будет трудно...Пикаленок очень средний футболись
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