  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Роксана Малиновская: Если Украина подойдет к матчу с Италией так же, как к Англии – то сыграет мощно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роксана Малиновская: Если Украина подойдет к матчу с Италией так же, как к Англии – то сыграет мощно

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

В целом, речь шла о поддержке Украины в Италии

Роксана Малиновская: Если Украина подойдет к матчу с Италией так же, как к Англии – то сыграет мощно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жена хавбека "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как в Италии поддерживают Украину.

Читайте такжеРоксана Малиновская - о своих постах про войну: Сожалею об этом моменте, я не очень правильно это донесла. После этого я стала умнее

"Вообще, Украину в Италии очень любят и очень поддерживают. Могу сказать, что за этот период – более года, который мы здесь живем – испытала энергетику итальянцев, помощь. Они тоже больше поняли, что такое Украина, наша культура, единство. Очень многие начали больше уважать украинцев за такой характер, волю народа.

В плане футбола Италия уже играла товарищеский матч с Украиной. Когда был первый гол для Руслана – очень интересное событие, потому что именно Италии забил. Затем в этот же период он получил предложения именно от итальянских команд. Потому что у них тогда были скауты, которые следили. Они его помнят за тот матч, помнят сборную, тогда была ничья, если не ошибаюсь. Они выделяют многие украинские игроки, которые играют в Европе. Они очень хорошо знают "Шахтер" и "Динамо" по еврокубкам. Они знают, что украинская сборная мощная, единственная, что у нас много игроков, которые могут сделать эту разницу.

Против всех этих футболистов мы играли. Руслан может сказать больше, чем я, потому что он против них играл, знает, как они защищаются, если такие нюансы. Он и забивал многое этим командам. По-моему, это команда, которая очень разнообразна. У них очень много игроков, большой выбор. Имеют такую скамейку запасных, которая в случае выхода на поле станет еще одной командой. Конечно, с ними будет сложно. Если подойдут к матчу с Италией так же, как к Англии – то сыграют мощно", – сказала Малиновская.

Напомним, что матч отбора Евро-2024 Украина – Италия состоится 20 ноября.

По теме
yellow-arrow
Мудрик - о своей травме: Сегодня намного лучше, прогнозы врачей положительные
yellow-arrow
Цыганкова не будет. Ребров довызвал на октябрьские матчи сборной Пихаленка
yellow-arrow
Сборная Украины сыграет домашний матч против Италии в Германии, - источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Италия Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Роксана Малиновская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Анна Реброва

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде