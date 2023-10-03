Роксана Малиновская: Если Украина подойдет к матчу с Италией так же, как к Англии – то сыграет мощно

Жена хавбека "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как в Италии поддерживают Украину.

"Вообще, Украину в Италии очень любят и очень поддерживают. Могу сказать, что за этот период – более года, который мы здесь живем – испытала энергетику итальянцев, помощь. Они тоже больше поняли, что такое Украина, наша культура, единство. Очень многие начали больше уважать украинцев за такой характер, волю народа.

В плане футбола Италия уже играла товарищеский матч с Украиной. Когда был первый гол для Руслана – очень интересное событие, потому что именно Италии забил. Затем в этот же период он получил предложения именно от итальянских команд. Потому что у них тогда были скауты, которые следили. Они его помнят за тот матч, помнят сборную, тогда была ничья, если не ошибаюсь. Они выделяют многие украинские игроки, которые играют в Европе. Они очень хорошо знают "Шахтер" и "Динамо" по еврокубкам. Они знают, что украинская сборная мощная, единственная, что у нас много игроков, которые могут сделать эту разницу.

Против всех этих футболистов мы играли. Руслан может сказать больше, чем я, потому что он против них играл, знает, как они защищаются, если такие нюансы. Он и забивал многое этим командам. По-моему, это команда, которая очень разнообразна. У них очень много игроков, большой выбор. Имеют такую скамейку запасных, которая в случае выхода на поле станет еще одной командой. Конечно, с ними будет сложно. Если подойдут к матчу с Италией так же, как к Англии – то сыграют мощно", – сказала Малиновская.