Судаков: Македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал о начале подготовки команды к матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

"Мы прибыли в Прагу в хорошем настроении - я имею в виду игроков "Шахтера". Ведь недавно мы показали очень зрелищную игру в Лиге чемпионов. Уступая - 0:2, сумели победить. Похожая ситуация была и в матче сборной с Северной Македонией. Также проигрывали, но в конце выиграли - 3:2. Сейчас будем готовиться к следующим поединкам.

После таких камбэков понимаешь, что в футболе возможно все. Надо работать и верить в свои силы, тогда все будет хорошо. После матча с "Антверпеном" мы сразу отправились в Прагу. Я здесь уже три дня, то есть время для отдыха было, я уже полностью восстановился. Сегодня была первая тренировка - ребята из "Динамо" просто немного пробежались, а представители "Шахтера" еще и сделали упражнения на технику и поиграли в квадрат.

Северная Македония - соперник непростой, и мы это уже увидели. Недавно македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда. Но надеемся, что в Праге будет больше наших болельщиков и, соответственно, больше поддержки. Мы это почувствуем, и играть будет легче, чем в первом матче, на выезде. Надо серьезно настраиваться на игру с первых минут, чтобы не получилось так, как в предыдущей встрече", - сказал Судаков.