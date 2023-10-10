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Воробей: Яремчук сейчас не в том состоянии, чтоб играть за сборную, в основе на 1000% будет Довбик
Также хорошую форму набрал Ванат
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Экс-форвард "Шахтера" и
– Ждем исключительно две победы. Потому что в таких матчах просто нельзя терять очки. Если мы хотим побороться за выход на Евро, мы должны не только настраиваться на игры с грандами как Англия и Италия, а брать максимум очков с Северной Македонией и Мальтой.
– Насколько ощутимым для сборной будет отсутствие и Цыганкова, и Ярмоленко?
– Отсутствие Цыганкова в данный момент это ощутимая потеря, ведь он ведущий игрок, был в хорошей форме в Жироне. А вот Ярмоленко был не в такой хорошей форме, хотя в Динамо он играет не последнюю роль, ведь является опытным и искусным игроком.
– Кто сыграет на их позиции?
– Трудно сейчас назвать фамилию, но выбор у тренера есть. Тот же Зубков, если не будет травмирован, или Мудрик.
– Вы как нападающий как оцените игру сборной в атаке в предыдущих матчах?
– Оценка нападающего только одна – забитые голы и результативные действия. Сейчас наша атака, возможно, и не сияет, но есть в кого верить. Довбик в хорошей форме и, думаю, более чем на 1000% он будет играть в основе.
– Что скажете о Яремчуке?
– Если тренер не поставит его за прежние достижения, то его не будет на поле в этих матчах. Пусть Роман на меня не обижается, но сейчас он не в том состоянии, чтобы играть в сборной Украины.
– Есть еще варианты – Ванат и Русин.
– Мне нравится как играет Ванат в "Динамо". Он забивает, создает моменты, через него идет игра команды. Этот молодой игрок достоин получить шанс в матчах за сборную. Думаю, в ближайших матчах мы увидим на поле Довбика и Ваната. Кого-то несколько больше по времени, кого-то меньше.
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