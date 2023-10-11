Караваев - о возвращении Малиновского в сборную: Обычный рабочий момент

Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о возвращении в национальную команду Руслана Малиновского, который не вызывался на прошлый цикл матчей.

"Это обычный рабочий момент, если ты 1-2 сбора пропустил чисто из-за того, что у тебя не было какой-то практики.

Если ты сильный футболист – ты все равно возвращаешься в игровой ритм, и вот у него появился снова шанс, потому что у него была практика в клубе.

За всеми следят, видят кто как работает на футбольных полях. Все имеют шансы", — сказал Караваев.