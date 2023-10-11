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Караваев - о возвращении Малиновского в сборную: Обычный рабочий момент
У хавбека появился шанс проявить себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о возвращении в национальную команду Руслана Малиновского, который не вызывался на прошлый цикл матчей.
"Это обычный рабочий момент, если ты 1-2 сбора пропустил чисто из-за того, что у тебя не было какой-то практики.
Если ты сильный футболист – ты все равно возвращаешься в игровой ритм, и вот у него появился снова шанс, потому что у него была практика в клубе.
За всеми следят, видят кто как работает на футбольных полях. Все имеют шансы", — сказал Караваев.
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