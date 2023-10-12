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4-2-3-1, Трубин в воротах и Довбик на острие. Прогноз Вирта на матч против Северной Македонии
И чтобы не было недооценки соперника
Фото: НК Верес
Экс-игрок
- У меня еще и сейчас перед глазами поединок этих сборных в первом круге. До перерыва наши ребята играли очень плохо и хорошо, что обошлось только двумя пропущенными мячами. После перерыва события на футбольном поле кардинально изменились и подопечным Сергея Реброва удалось отпраздновать суперволевую викторию – 3:2.
- Чем можно объяснить такие перепады в игре украинцев?
- Не исключено, что недооценили соперника. Видимо, в перерыве Ребров нашел нужные слова, достучался до ребят и те уже настроились должным образом. Эффективными оказались и замены. Хочу пожелать нашей сборной, чтобы она не наступила на те же грабли и начала поединок в Праге, так, как второй тайм с северомакедонцами в первом круге.
- То, что сборная Украины начала менять место проведения домашних матчей, может сыграть какую-то негативную роль?
- Нет, ведь все равно из-за российской агрессии мы вынуждены играть за рубежом. Видимо, при выборе страны начали учитывать финансовые интересы. Хотя в Праге живет много украинцев и поддержка нашим гарантирована.
- В Праге из-за травм не смогут сыграть Ярмоленко и Цыганков.
- Их есть кому заменить, вот если бы выпал кто-то из стопперов – была бы проблема.
- Вы, как бывший вратарь кому бы доверили пост №1?
- Трубину. Чувствуется, что он уже стал своим в "Бенфике" и сейчас на виду. Чего только стоят его сейвы в матче Лиги чемпионов с "Интером". Но все равно последнее слово будет за Ребровым.
- По Вашему мнению, рулевой украинцев чем-то удивит в тактике своего балканского коллегу?
- Не думаю. Скорее всего, украинцы будут играть по привычной схеме 4-2-3-1.
- И кто будет на острие атаки?
- Довбик. Он хотя и мало забивает, однако имеет постоянную игровую практику в испанской "Жироне".
- Напоследок остается назвать победителя.
- Убежден, что наши ребята прекрасно осознают, что только победа оставляет им шансы побороться за прямую путевку на Евро. Поэтому, с максимальной мотивацией проблем не должно быть. Надеюсь, украинцы не подведут и уверенно возьмут верх.
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