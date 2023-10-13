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Кривцов не сыграет с Северной Македонией из-за травмы, Попов вернулся в общую группу

Национальная сборная Украины
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Михаил Мудрик в полном порядке

Кривцов не сыграет с Северной Македонией из-за травмы, Попов вернулся в общую группу

Фото: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов получил траму и не сможет сыграть в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Об этом заявил главный тренер украинской команды Сергей Ребров.

По словам тренера, Кривцов получил повреждение еще в Америке в матчах за "Интер Майями" и пока что не успел восстановиться.

При этом коуч заявил, что вернулся в общую группу центрбек "Динамо" Денис Попов, который уже залечил травму.

Михаил Мудрик также в обойме и полностью готов к матчу.

Напомним, что матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 сентября, и начнется в 16:00.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Северная Македония Динамо (Киев) Денис Попов Интер Майами
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