  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - Северная Македония: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Северная Македония: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Украина – Северная Македония, отбор на Евро-2024, 14 октября 2023

Украина - Северная Македония: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

В первом матче между Украиной и Северной Македонией зрители увидели пять голов. Команда Сергея Реброва уступала 0:2 после первого тайма, но вырвала победу 3:2. Будет ли столь результативным и второй поединок между командами?

Смотрите в интернете матч отбора Украина – Северная Македония в субботу, 14 сентября на телеканале MEGOGO Футбол Перший и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Также прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, Суспільне Львів, Суспільне Львів Черкаси, Суспільне Львів Чернівці и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Читайте такжеУкраина - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро на 14.10.2023

Трансляция местных телеканалов Суспільного на ОТТ-сервисах, которые не имеют прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.

Начало матча Украина – Северная Македония в 16:00.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Україна - Північна Македонія
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина - Северная Македония на UA-Футбол>>.

По теме
yellow-arrow
Кривцов из-за травмы покинет расположение сборной Украины
yellow-arrow
Ребров: Девяносто процентов в раздевалке и на сборах – это украинский язык
yellow-arrow
Сборная Украины провела финальную тренировку перед Северной Македонией. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония Национальная сборная Украины телетрансляции Артем Довбик Чемпионат Европы-2024 Где смотреть футбол Евро 2024 Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде