Украина - Северная Македония: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В первом матче между Украиной и Северной Македонией зрители увидели пять голов. Команда Сергея Реброва уступала 0:2 после первого тайма, но вырвала победу 3:2. Будет ли столь результативным и второй поединок между командами?

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Смотрите в интернете матч отбора Украина – Северная Македония в субботу, 14 сентября на телеканале MEGOGO Футбол Перший и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Также прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, Суспільне Львів, Суспільне Львів Черкаси, Суспільне Львів Чернівці и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Трансляция местных телеканалов Суспільного на ОТТ-сервисах, которые не имеют прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.

Начало матча Украина – Северная Македония в 16:00.

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