На матче Украина – Северная Македония будут присутствовать 988 выездных фанатов

Украинская ассоциация футбола опубликовала отчет, сколько будет присутствовать болельщиков на матче “сине-желтых” против Северной Македонии в отборе на ЧЕ-2024.

В общей сложности на трибунах стадиона в Праге матч посетят 13 тысяч болельщиков. В частности, 988 из них – это фанаты сборной Северной Македонии.

Напомним, что согласно решению УЕФА из-за дисквалификации несколько трибун будут закрыты. На них могло уместиться около пяти тысяч болельщиков.

Добавим, что в первом матче между этими командами в текущем отборе на стадионе в Скопье присутствовало 14 370 зрителей.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.