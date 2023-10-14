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На матче Украина – Северная Македония будут присутствовать 988 выездных фанатов

Национальная сборная Украины
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В общей сложности болельщиков будет 13 тысяч

На матче Украина – Северная Македония будут присутствовать 988 выездных фанатов

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Украинская ассоциация футбола опубликовала отчет, сколько будет присутствовать болельщиков на матче “сине-желтых” против Северной Македонии в отборе на ЧЕ-2024.

В общей сложности на трибунах стадиона в Праге матч посетят 13 тысяч болельщиков. В частности, 988 из них – это фанаты сборной Северной Македонии.

Напомним, что согласно решению УЕФА из-за дисквалификации несколько трибун будут закрыты. На них могло уместиться около пяти тысяч болельщиков.

Добавим, что в первом матче между этими командами в текущем отборе на стадионе в Скопье присутствовало 14 370 зрителей.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
УАФ

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