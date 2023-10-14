Ребров – о Мудрике: Вы хотите, чтобы он был как Месси сейчас?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналиста относительно выступления Михаила Мудрика в матче против национальной команды Северной Македонии (2:0).

– Сегодня Михаил Мудрик не реализовал много моментов, какие у него перспективы? В "Челси" у него идет не очень хорошо, в сборной Украины, как вы видите…

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– Подождите, не я вижу, а вы видите. Не я, а вы. Вы так видите, я так не вижу. Сколько лет Михаилу? Вы хотите, чтобы он был как Месси сейчас? Я считаю, что он шаг за шагом пытается играть лучше. Когда ты игрок "Челси", это очень важно. И вы спрашиваете, какая перспектива у футболиста, который уже играет в "Челси". Перспектива в сборной Украины... У Михаила все впереди, он очень много работает. Не считаю, что он сыграл неудачно. Мудрик помогал команде. То, что он не забил, иногда такое бывает, но он старается, создает моменты.