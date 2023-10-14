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Национальная сборная Украины

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Ребров – о Мудрике: Вы хотите, чтобы он был как Месси сейчас?

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер сделал большой акцент на то, что Михаил уже выступает за "Челси"

Ребров – о Мудрике: Вы хотите, чтобы он был как Месси сейчас?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос журналиста относительно выступления Михаила Мудрика в матче против национальной команды Северной Македонии (2:0).

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– Сегодня Михаил Мудрик не реализовал много моментов, какие у него перспективы? В "Челси" у него идет не очень хорошо, в сборной Украины, как вы видите…

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– Подождите, не я вижу, а вы видите. Не я, а вы. Вы так видите, я так не вижу. Сколько лет Михаилу? Вы хотите, чтобы он был как Месси сейчас? Я считаю, что он шаг за шагом пытается играть лучше. Когда ты игрок "Челси", это очень важно. И вы спрашиваете, какая перспектива у футболиста, который уже играет в "Челси". Перспектива в сборной Украины... У Михаила все впереди, он очень много работает. Не считаю, что он сыграл неудачно. Мудрик помогал команде. То, что он не забил, иногда такое бывает, но он старается, создает моменты.

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В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Siren05 (Мариуполь)
14.10.2023 в 20:13
Во всяком случае большинсво опасных моментов в нашей атаке шло с левого фланга. Считаю,что прогресс у Мудрика есть!
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+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
14.10.2023 в 21:03
Та ще й який прогрес, гол хоче забити.....
Ответить
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
14.10.2023 в 20:00
Ми хочемо, щоб він грав на команду, а не сам на себе.
Ответить
+2
-5
avatar
sorokop (днепр )
14.10.2023 в 19:57
Просто ему еще не хватает хладнокровности,,,
Ответить
+2
-2
MaximSK (Киев)
14.10.2023 в 19:40
Никто от него не требует быть Месси или Роналду, но он должен быть более умным и командным игроком, если партнер находится в лучшей позиции, надо моментально отдать ему пас, а он почти во всех атаках жадничал, хотел сам все сделать, а дриблинг у него пока слабый или ниже среднего, очень легко теряет мяч.
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+4
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
14.10.2023 в 21:02
Так він же гол хоче забити, 100 мільйонний нападаючий і все ніяк.......
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0
-1

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