  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Важный флешмоб

"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов

Васильков

Новина українською

На 54-й минуте матча Украина – Северная Македония волонтеры штаба "Рестовратор. Картофельное войско" и два украинских сектора провели флешмоб – болельщики подняли над головами баннеры с цифрами 54.

Читайте такжеРебров: Можем ожидать ротации на поединок с Мальтой

Журналист и организатор акции Николай Васильков объяснил:

"54 – символическая цифра, столько лет прошло между агрессией СССР в Чехословакии и агрессией России по отношению к Украине. Полвека, а враг до сих пор не наказан. 54, это уважение к Чехии, символ единства наших народов".

Фотогалерея

"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 1"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 2"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 3"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 4"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 5"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 6"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 7"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов - фото 8

По теме
yellow-arrow
Йожеф Сабо: Если бы не Трубин, я не знаю, чем бы все закончилось
yellow-arrow
Судаков - лучший игрок матча по версиям Whoscored и Sofascore
yellow-arrow
Форвард Северной Македонии: Нам не повезло так, как Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония Николай Васильков война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде