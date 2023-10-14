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"Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов
Важный флешмоб
Васильков
На 54-й минуте матча Украина – Северная Македония волонтеры штаба "Рестовратор. Картофельное войско" и два украинских сектора провели флешмоб – болельщики подняли над головами баннеры с цифрами 54.
Журналист и организатор акции Николай Васильков объяснил:
"54 – символическая цифра, столько лет прошло между агрессией СССР в Чехословакии и агрессией России по отношению к Украине. Полвека, а враг до сих пор не наказан. 54, это уважение к Чехии, символ единства наших народов".
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