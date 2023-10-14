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Тренер Северной Македонии: Во втором тайме мы доминировали, но не реализовали свои шансы
Милевски доволен своей командой, несмотря на поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски считает, что его команда могла претендовать на очки в
"Надо поздравить две команды с уровнем игры, который они показали. Думаю, что всем на стадионе игра понравилась. И Украина, и Северная Македония показали, что они умеют играть в футбол. К сожалению, мы не выиграли, но я горжусь своими игроками. Особенно после того как мы пропустили, их реакция была отличной.
После перерыва мы сделали некоторые изменения, которые позволили нам доминировать на поле. У нас были шансы, но мы их не реализовали. А когда ты не используешь свои шансы, поражение неизбежно.
Украина и Италия играют в похожем стиле, и имеют схожих по уровню футболистов, поэтому я решил сегодня ничего не менять по сравнению с матчем с Италией. Потом мы решили изменить схему, и команда заиграла лучше. Мы можем только грустить из-за того, что не воспользовались своими шансами.
Если честно, из этого матча не можем вынести какие-то дополнительные уроки. Мне не в чем упрекнуть своих игроков. Англия и Италия – фавориты группы, мы будем играть с ними футбол, и посмотрим, что будет.
Ребята умеют показывать характер. Мы отошли после поражения 0:7 в игре с Англией, хорошо играли против Италии и Мальты. Наша команда показала, что она никого не боится, и умеет играть в хороший футбол", – цитирует Милевски mkd.mk.
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