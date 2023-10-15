Воробей: Мудрик и Зинченко ничего не показали против Северной Македонии

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал вклад Михаила Мудрика и Александра Зинченко во вчерашний результат сборной Украины в матче против Северной Македонии.

“Я бы больше требовал от Мудрика и Зинченко. Они ничего вчера не показали. У Мудрика была пара проходов, но его игра в обороне не выдерживает никакой критики. Его можно критиковать очень долго.

Я жду от Мудрика гораздо большего. В современном футболе нужно уметь играть не только в атаку, но и в защите и средине. То же касается и Зинченко, против македонцев он мало двигался.

Сборная Украины вообще выглядела какой-то уставшей. Сейчас разгар чемпионата и сыграны только первые туры в Лиге чемпионов, так откуда взялась усталость? Возможно, было тяжелое поле, но наши ребята двигались очень тяжело. Я хочу увидеть наших игроков более агрессивными, они должны выкладываться все 90 минут”, - сказал Воробей.