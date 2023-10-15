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Александр Караваев прокомментировал свой гол в матче сборной Украины против Северной Македонии
Комментарии Александра Караваева после матча с Северной Македонией
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Вчера прошел матч сборной Украины против Македонии - 2:0. Александр Караваев, забивший гол после выхода на замену на 87-й минуте, прокомментировал свои эмоции:
Мой гол? Когда выходил, то тренер говорил, что надо помочь в обороне, потому что игроки атаки "наелись": и в атаке, и в обороне помогали, много моментов создали. Но надо было освежить игру именно в обороне, потому что они уже атаковали всеми силами. Когда уже появились зоны у нас, то часто выбегали в них в конце матча. У меня был момент, видел, что могу обыграть игрока. А потом посмотрел, хотел отдать передачу, искал игрока. Вижу, что Ярема не успевает, а вратарь делает шаг влево. Так получилось, что забил.
Также Александр Караваев упомянул о поддержке болельщиков:
Поддержка? Невероятная с первых минут. Знаем, почему не можем играть дома со своими болельщиками. Мы играли матчи и в Одессе, и во Львове, и в Днепре, и в Киеве- невероятная поддержка. Когда нам сказали за три дня, что продали все билеты... Очень обидно, что угловые секторы были пусты из-за дисквалификации. Но поддержка была невероятная, спасибо. Все видели, какой мы народ, что на трибунах, что на футбольном поле, что у нас дома в Украине.
Напомним, следующая игра сборной Украины состоится 17 октября против сборной Мальты.
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