Александр Караваев прокомментировал свой гол в матче сборной Украины против Северной Македонии

Вчера прошел матч сборной Украины против Македонии - 2:0. Александр Караваев, забивший гол после выхода на замену на 87-й минуте, прокомментировал свои эмоции:

Мой гол? Когда выходил, то тренер говорил, что надо помочь в обороне, потому что игроки атаки "наелись": и в атаке, и в обороне помогали, много моментов создали. Но надо было освежить игру именно в обороне, потому что они уже атаковали всеми силами. Когда уже появились зоны у нас, то часто выбегали в них в конце матча. У меня был момент, видел, что могу обыграть игрока. А потом посмотрел, хотел отдать передачу, искал игрока. Вижу, что Ярема не успевает, а вратарь делает шаг влево. Так получилось, что забил.

Также Александр Караваев упомянул о поддержке болельщиков:

Поддержка? Невероятная с первых минут. Знаем, почему не можем играть дома со своими болельщиками. Мы играли матчи и в Одессе, и во Львове, и в Днепре, и в Киеве- невероятная поддержка. Когда нам сказали за три дня, что продали все билеты... Очень обидно, что угловые секторы были пусты из-за дисквалификации. Но поддержка была невероятная, спасибо. Все видели, какой мы народ, что на трибунах, что на футбольном поле, что у нас дома в Украине.

Напомним, следующая игра сборной Украины состоится 17 октября против сборной Мальты.