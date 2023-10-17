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Национальная сборная Украины

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Без Степаненко, но с Русиным. Ребров огласил заявку Украины на матч с Мальтой

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Встреча начнется в 21:45

Без Степаненко, но с Русиным. Ребров огласил заявку Украины на матч с Мальтой

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 17 октября, сборная Украины проведет поединок против команды Мальты в рамках отбора на Евро-2024.

Накануне встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров озвучил заявку на матч.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык,

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Егор Назарина, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков,

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат, Назарий Русин.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сине-желтых, в заявку не попал Тарас Степаненко.

Матч Мальта - Украина состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву.

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В статье: Сергей Ребров Украина Мальта отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
17.10.2023 в 10:38
Яремчук -Сидорчук на лавку
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+1
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
17.10.2023 в 10:45
Яка лавка,вузлики за плечі і додому.
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+1
-2
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Степан Срака
17.10.2023 в 10:31
3 очки брати!
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