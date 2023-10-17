Без Степаненко, но с Русиным. Ребров огласил заявку Украины на матч с Мальтой

Сегодня, 17 октября, сборная Украины проведет поединок против команды Мальты в рамках отбора на Евро-2024.

Накануне встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров озвучил заявку на матч.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык,

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Егор Назарина, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков,

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат, Назарий Русин.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сине-желтых, в заявку не попал Тарас Степаненко.

Матч Мальта - Украина состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву.