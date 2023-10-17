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Миколенко: Ответственность будет на всех игроках, даже на тех, кто останется на замене

Национальная сборная Украины
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Защитник сборной Украины - о предстоящем матче с Мальтой

Миколенко: Ответственность будет на всех игроках, даже на тех, кто останется на замене

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал грядущий поединок отбора Евро-2024 с командой Мальты.

"Мы очень много сил потратили в поединке с Северной Македонией, но у нас еще есть 24 часа на восстановление. Плюс с македонцами мы сыграли раньше, чем мальтийцы провели свой матч с Италией. Я думаю, что мы хорошо восстановимся.

По схеме игры сборная Мальты совсем немного отличается от Северной Македонии. Самое главное - мальтийцы тоже играют в три центральных защитника, так что нам будет немного легче перестраиваться под нового соперника. У македонцев хороший атакующий состав, и у мальтийцев также. У них качественные скоростные игроки.

Хозяева - откровенные аутсайдеры? Наш главный тренер правильно сказал, что когда мы будем обращать внимание на другие команды, то забудем о своей. Если же будем выходить и демонстрировать свой уровень и выполнять все установки, то все будет хорошо. Если будем много смотреть на других - нам будет трудно.

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На всех игроках будет большая ответственность - и не только на футболистах линии атаки. Когда ты много атакуешь, в обороне освобождаются большие зоны. Поэтому ответственность на всех, даже на тех, кто останется на замене. Поединок с Мальтой - это не матч плей-офф, это очередная игра в группе, но мы знаем, что если не будем получать три очка в каждой игре, то шансов на выход на чемпионат Европы у нас мало", - сказал Миколенко.

Матч Мальта - Украина состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву.

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В статье: Украина Мальта Виталий Миколенко отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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