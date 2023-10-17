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Миколенко: Ответственность будет на всех игроках, даже на тех, кто останется на замене
Защитник сборной Украины - о предстоящем матче с Мальтой
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал грядущий поединок отбора Евро-2024 с командой Мальты.
"Мы очень много сил потратили в поединке с Северной Македонией, но у нас еще есть 24 часа на восстановление. Плюс с македонцами мы сыграли раньше, чем мальтийцы провели свой матч с Италией. Я думаю, что мы хорошо восстановимся.
По схеме игры сборная Мальты совсем немного отличается от Северной Македонии. Самое главное - мальтийцы тоже играют в три центральных защитника, так что нам будет немного легче перестраиваться под нового соперника. У македонцев хороший атакующий состав, и у мальтийцев также. У них качественные скоростные игроки.
Хозяева - откровенные аутсайдеры? Наш главный тренер правильно сказал, что когда мы будем обращать внимание на другие команды, то забудем о своей. Если же будем выходить и демонстрировать свой уровень и выполнять все установки, то все будет хорошо. Если будем много смотреть на других - нам будет трудно.
На всех игроках будет большая ответственность - и не только на футболистах линии атаки. Когда ты много атакуешь, в обороне освобождаются большие зоны. Поэтому ответственность на всех, даже на тех, кто останется на замене. Поединок с Мальтой - это не матч плей-офф, это очередная игра в группе, но мы знаем, что если не будем получать три очка в каждой игре, то шансов на выход на чемпионат Европы у нас мало", - сказал Миколенко.
Матч Мальта - Украина состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45 по Киеву.
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