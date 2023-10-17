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Стало известно, в каких комплектах формы сыграют Украина и Мальта
Матч отбора к Евро-2024 пройдет сегодня, 17 октября
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 17 октября, сборная Украины проведет поединок против команды Мальты в рамках отборочного турнира Евро-2024. Национальные команды определились с комплектами игровой формы на матч.
Как сообщает пресс-служба УАФ, подопечные Сергея Реброва выйдут на гостевой поединок в синей форме. Вратарь нашей команды проведет игру в черном.
Мальтийская команда сыграет в красном. Голкипер соперника выбрал темно-зеленый цвет.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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