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Национальная сборная Украины

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Стало известно, в каких комплектах формы сыграют Украина и Мальта

Национальная сборная Украины
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Матч отбора к Евро-2024 пройдет сегодня, 17 октября

Стало известно, в каких комплектах формы сыграют Украина и Мальта

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 17 октября, сборная Украины проведет поединок против команды Мальты в рамках отборочного турнира Евро-2024. Национальные команды определились с комплектами игровой формы на матч.

Как сообщает пресс-служба УАФ, подопечные Сергея Реброва выйдут на гостевой поединок в синей форме. Вратарь нашей команды проведет игру в черном.

Мальтийская команда сыграет в красном. Голкипер соперника выбрал темно-зеленый цвет.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Фото: УАФ / Автор - Александр Глывинский
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В статье: Украина Мальта отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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