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Мальта - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Мальта - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня сборная Украины на выезде встретится с командой Мальты. Поединок состоится на арене Национального стадиона в Та-Кали. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Заявка украинцев на игру с Мальтой выглядит следующим образом.
Этот матч можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO и региональных каналах "Суспільного".
Отбор к Евро-2024, группа С, 8-й тур
17 октября, 21:45
Мальта - Украина
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол
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