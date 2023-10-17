Мальта – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Мальты и Украины.

Северная Македония обыграна, необходимо продолжать в том же духе. На встречу с Мальтой Ребров не досчитается Степаненко. Как Сергей Станиславович будет решать вопрос с опорной зоной? Кто попадет под ротацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 17 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский