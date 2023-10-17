  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мальта – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мальта – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Мальта – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Мальты и Украины.

Читайте такжеФутбол на Мальте: тренер сборной приставал к игрокам, куча матчей на контору и случайная звезда из Лиги 1

Северная Македония обыграна, необходимо продолжать в том же духе. На встречу с Мальтой Ребров не досчитается Степаненко. Как Сергей Станиславович будет решать вопрос с опорной зоной? Кто попадет под ротацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 17 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
На матче Мальта - Украина ожидается порядка 3-х тысяч зрителей
yellow-arrow
Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023
yellow-arrow
Стало известно, в каких комплектах формы сыграют Украина и Мальта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта Трансляция Аудио онлайн стрим отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде