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Мальта – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Мальты и Украины.
Северная Македония обыграна, необходимо продолжать в том же духе. На встречу с Мальтой Ребров не досчитается Степаненко. Как Сергей Станиславович будет решать вопрос с опорной зоной? Кто попадет под ротацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 17 октября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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